Спалах COVID-19 у Китаї: провінції закривають на карантин

У одинадцяти провінціях Китаю протягом тижня підтвердили понад сотню нових випадків коронавірусу. Про це заявив представник Нацкомісії охорони здоров'я КНР Мі Фен. Про це, посилаючись на західні ЗМІ, повідомляє Корреспондент.

З 17 жовтня у Китаї було кілька локальних спалахів, і вони швидко поширюються. Інфекцію не зупиняє й те, що близько 75% населення Китаю – або понад мільярд осіб – повністю вакциновано COVID-19.

Зазначимо, що спалах вперше виявили 16 жовтня серед туристичної групи повністю вакцинованих людей похилого віку з Шанхаю. Зі 133 випадків зараження 106 були пов'язані з 13 туристичними групами.

Зокрема, зараження зафіксовано у Внутрішній Монголії, Ганьсу, Нінся, Гуйчжоу, Ланьчжоу та в Пекіні.

У зв'язку з цим влада побоюється, що спалах пошириться ще далі. Зараз туристичним агентствам заборонили організовувати поїздки цими регіонами, а влада столиці в неділю посилила обмеження на в'їзд до міста.

Тепер від мандрівників із регіонів високого та середнього ризику в Пекіні вимагатимуть негативний тест на коронавірус та двотижневий моніторинг стану здоров'я.