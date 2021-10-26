Прогноз магнітних бур на листопад: коли вдарить по серцю і судинах

Фахівці сонячної лабораторії щомісяця готують прогноз магнітних бур. Багато метеозалежних людей дуже чутливі до сонячних коливань. Магнітна буря навіть середньої сили може викликати погіршення самопочуття, повідомляє УНІАН.

У листопаді не передбачається великих магнітних бур. Невелика магнітна буря очікується лише в суботу 6 листопада. Однак прогноз на місяць є неточним і може змінитися з часом.

Геомагнітні бурі: вплив на здоров'я

У дні підвищеної сонячної активності можливе виникнення таких симптомів: головний біль, запаморочення, нудота, біль у спині та суглобах, підвищений артеріальний тиск, загострення хронічних захворювань, безсоння. Особливо важко переносять магнітні бурі літні люди і вагітні жінки.

Заріцький Олександр - лікар-невролог розповів ﻿: "Магнітні бурі впливають здебільшого на тих людей, в яких уже є певні хронічні патології, можливо, не виявлені. Тому я рекомендую регулярно робити обстеження свого організму.

У такі дні бажано не займатися важкою роботою. Особливо не рекомендоване розумове навантаження. Я раджу скоротити свій робочий день і більше відпочивати: чи вдома, чи прогулятися на свіжому повітрі, якщо дозволяють погодні умови. Якщо болить голова при магнітних бурях, регулярно виміряйте тиск.