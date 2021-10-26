Людям із протипоказаннями до COVID-вакцинації почнуть видавати довідки

Людям, які мають протипоказання до вакцинації від COVID-19, почнуть видавати відповідні довідки, повідомляє Українська правда.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, такі довідки почнуть видавати з 8 листопада.

На уточнювальне запитання журналіста про те, чи буде можливість "підтягувати" таку довідку у додатку "Дія", міністр не зміг відповісти.