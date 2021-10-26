Людям із протипоказаннями до COVID-вакцинації почнуть видавати довідки
Людям, які мають протипоказання до вакцинації від COVID-19, почнуть видавати відповідні довідки, повідомляє Українська правда.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За його словами, такі довідки почнуть видавати з 8 листопада.
На уточнювальне запитання журналіста про те, чи буде можливість "підтягувати" таку довідку у додатку "Дія", міністр не зміг відповісти.
"Щодо "Дії" поки не скажу. У "Дії" можна буде підтягувати сертифікат про вакцинацію, довідку про перенесену хворобу та ПЛР-тест. Про вакцинацію вже працює, про ПЛР-тест і перенесену хворобу - на підході" , - сказав Ляшко.