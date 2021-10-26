Ощадбанк подав апеляцію на вердикт суду щодо відшкодування Росією $1,3 млрд

Державний Ощадбанк (Київ) подав до касаційного суду Франції заяву про апеляційне оскарження рішення апеляційного суду Парижа щодо відсутності в арбітражу юрисдикції у справі про відшкодування українському банку $1,3 млрд збитків від тимчасової окупації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Розгляд справи щодо отримання справедливої компенсації за експропрійовані РФ активи Ощадбанку в окупованому Криму постійно знаходиться в центрі уваги керівництва банку. Попри складний перебіг та безпрецедентний характер цієї справи Ощадбанк використовуватиме всі наявні можливості для повного задоволення своїх справедливих вимог", - навела слова голови правління банку Сергія Наумова прес-служба.

Як повідомлялося, Апеляційний суд Парижа 30 березня підтримав позицію Міністерства юстиції РФ про відсутність юрисдикції в арбітражу за позовом українського Ощадбанку на $1,3 млрд.

"Зокрема, РФ вдалося довести, що так звані інвестиції, а саме кримське відділення Ощадбанку, були створені до 1 січня 1992 року, тобто ще в радянський період, у зв'язку з чим вони не підпадають під дію Угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій", - стверджує Мін’юст РФ.

Ощадбанк засновано 1991 року. Його єдиним власником є держава. Згідно зі статистикою Нацбанку, на 1 березня 2021 року за розміром загальних активів Ощадбанк посідав у рейтингу друге місце (279,702 млрд грн) серед 73 банків, що діяли в країні.