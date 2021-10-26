Ці 3 способи допоможуть зберегти авокадо якнайдовше свіжим

Хай там що, але авокадо завжди включають у списки продуктів для правильного харчування. А оскільки здорова їжа нині у тренді, тому буде не зайвим нагадати, які краще авокадо вибирати та як правильно їх зберігати, повідомляє 24 Канал.

Погодьтеся, знайти у магазині ідеально стиглі авокадо – рідкість: усі вони або занадто тверді, або перестиглі, коли всередині плід уже починає чорніти. Тому все ж краще купити ще трохи жорсткий авокадо, а як далі його зберігати без втрати свіжості, розповіла дієтологиня Мирослава Ульяніна.

Як зберігати авокадо вдома

Якщо ви все ж купили твердий авокадо, тоді ловіть 3 способи, які допоможуть зберегти свіжий вигляд якомога довше: