Ці 3 способи допоможуть зберегти авокадо якнайдовше свіжим
Хай там що, але авокадо завжди включають у списки продуктів для правильного харчування. А оскільки здорова їжа нині у тренді, тому буде не зайвим нагадати, які краще авокадо вибирати та як правильно їх зберігати, повідомляє 24 Канал.
Погодьтеся, знайти у магазині ідеально стиглі авокадо – рідкість: усі вони або занадто тверді, або перестиглі, коли всередині плід уже починає чорніти. Тому все ж краще купити ще трохи жорсткий авокадо, а як далі його зберігати без втрати свіжості, розповіла дієтологиня Мирослава Ульяніна.
Як зберігати авокадо вдома
Якщо ви все ж купили твердий авокадо, тоді ловіть 3 способи, які допоможуть зберегти свіжий вигляд якомога довше:
- Загорніть авокадо у фольгу і покладіть у темне місце (не холодильник).
- Помістіть продукт у паперовий крафтовий пакет і загорніть так, щоб не було доступу до повітря. Зберігати теж краще у темному місці.
- Покладіть разом з яблуками або бананами – це теж допоможе зберегти свіжість, але варто ще виконати додатково пункт 2.