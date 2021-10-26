До "червоної" зони через COVID-19 увійдуть 13 областей – Ляшко

До "червоного" рівня епідемічної небезпеки щодо COVID-19 увійдуть 13 областей, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні у Рівненській та Миколаївській областях запроваджено "червоний" рівень епіднебезпеки. На найближчому засіданні комісії ТЕБ та НС буде ухвалено рішення про переведення до "червоної" зони ще п'яти областей: Житомирської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської.

Також "червоний" рівень залишається на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської та Херсонської областей. Це вже буде 13 областей у "червоному" рівні епіднебезпеки" , - сказав він .

Ляшко нагадав, що за досвідом весняної хвилі пандемії COVID-19 середній термін перебування регіону в "червоній" зоні становив 37 днів.