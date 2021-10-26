Негативні думки та депресія погано впливають на пам'ять людини

Американські фахівці провели дослідження, дізнавшись, який зв'язок мають між собою депресивний стан людини та здатність запам'ятовувати інформацію, повідомляє Menslife.

Як з'ясувалося, негативні думки та депресія сильно шкодять робочій пам'яті, надаючи на неї руйнівну дію.

Науковці з Техаського університету в Далласі запросили для участі у своєму експерименті 75 добровольців. Одна частина піддослідних була схильна до депресивного стану, інша частина практично не зіштовхувалася з подібними проблемами. На початку дослідження усі добровольці мали запам'ятати певну послідовність цифр, яку їм демонстрували вчені. Далі дослідники зачитали досліджуваним текст досить депресивного характеру, і лише після цього попросили їх відтворити числову послідовність, яка відклалася в пам'яті.

Як показав результат експерименту, люди, схильні до депресій та негативного мислення, впоралися із завданням на 31% гірше в порівнянні з тими піддослідними, яким не знайомий депресивний стан. Дане дослідження дає вченим підставу припустити, що депресії та погані думки надають на згадку людини руйнівний вплив.

Плюс до всього, фахівці радять під час підготовки до важливих іспитів або вивчення великої кількості інформації, створювати навколо себе максимально позитивну обстановку. В іншому випадку, якщо людина поринає в депресивний стан безпосередньо перед запам'ятовуванням необхідного йому матеріалу, ймовірність, що останній відкладеться в його пам'яті, мізерно мала.