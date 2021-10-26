Легендарний Майк Тайсон підтвердив бій із блогером

Знаменитий американський боксер проведе бій у лютому 2022 року. Очікується, що Майк Тайсон має побитися з блогером Логаном Полом, повідомляє Сьогодні.

Екс-чемпіон світу у супер важкій вазі за версією WBC, WBA та IBF, якому раніше встановили триметровий пам'ятник у знаменитій піцерії Mulberry Pizzeria, зазначив, що скептично ставитися до майбутнього суперника.

"Я збираюся провести бій у лютому, досить скептично ставлюся до суперника, але, з іншого боку, цей суперник дуже стимулюючий" , - наводить слова 55-річного Тайсона The Sun.

У листопаді 2020 року Тайсон провів виставковий поєдинок з колишнім абсолютним чемпіоном світу в напівважкій вазі Роєм Джонсом. Восьми раундовий бій завершився внічию.

На рахунку 54-річного Майка 58 боїв у професійному боксі, у яких він здобув 50 перемог та зазнав шість поразок. Ще два поєдинки визнали такими, що не відбулися.

Логан Пол в останньому поєдинку зустрічався з екс-чемпіоном світу у п'яти дивізіонах Флойдом Мейвезером. Виставковий поєдинок завершився внічию.