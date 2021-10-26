Уряд встановив ціни на газ постачальника "останньої надії"
Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо забезпечення безперервності постачання природного газу постачальником "останньої надії" (ПОН). Державна компанія "Нафтогаз", яка виконує функції ПОН, повинна буде знизити ціни, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Про це йдеться у постанові від 25 жовтня 2021 року № 1102, оприлюдненій на Урядовому порталі.
Документом встановлена з 1 жовтня по 30 листопада 2021 року гранична ціна на природний газ за договорами постачання:
- між побутовими споживачами та постачальником "останньої надії" - на рівні 7,96 гривні за 1 куб. метр (з урахуванням ПДВ);
- між споживачами, що є бюджетними установами, закладами охорони здоров’я державної власності та закладами охорони здоров’я комунальної власності та постачальником "останньої надії" - на рівні 16,8 гривні за 1 куб. метр (з урахуванням ПДВ).
Крім того, АТ "Магістральні газопроводи України", ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", операторам газорозподільних систем доручено:
- забезпечити автоматичне включення оператором газотранспортної системи за участю операторів газорозподільних систем до портфеля постачальника "останньої надії" обсягів природного газу, спожитих з 1 жовтня 2021 року бюджетними установами та закладами охорони здоров’я, постачання природного газу яким не здійснювалося жодним постачальником;
- забезпечити безумовне відновлення газопостачання бюджетних установ.
НАК "Нафтогаз України" разом з Міністерством розвитку громад та територій, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, юридичним особам теплоенергетики державної та комунальної форм власності повинні забезпечити укладення до 1 грудня 2021 р. договорів постачання газу між бюджетними установами з постачальником "останньої надії".