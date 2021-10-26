На Закарпатті школи та дитсадки залишилися без опалення

Майже 30 шкіл на Закарпатті залишилися без газопостачання: діти у Мукачевому та околицях навчают﻿﻿ься дистанційно, повідомляє ТСН.

Опалювати навчальні класи немає чим. Без тепла залишилися й дошкільнята. Проте їх поки зігрівають електричними обігрівачами.

В управлінні освіти кажуть, опалювальний сезон зірваний, бо попередній газопостачальник співпрацю припинив. Інший, з ким намагалися підписати договір, не погодилися з вартістю у 34 гривні за кубічний метр. Місцева влада, рятуючи ситуацію, подала документи до "Нафтогазтрейдингу". Але навіть якщо угоду підпишуть, опалення у навчальних закладах вдасться запустити не раніше листопада.