Рейтинг Терехова більш ніж удвічі перевершив рейтинг Добкіна

Згідно з дослідженням соціологічної компанії HumanResearch, на майбутніх виборах мера Харкова за Ігоря Терехова готові проголосувати 55,8%, за Михайла Добкіна – 25,9%. Рейтинги решти кандидатів виявилися нижчими за 4%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

“Потрібно відзначити, що всі три останні соцопитування різних компаній показують дуже близькі результати. Є тенденція – Ігор Терехов помітно наростив свою перевагу. Звичайно, зберігається інтрига, чи буде другий тур чи результат визначиться у першому. Багато в чому це залежить від того, чиї виборці дисциплінованіше підуть голосувати” , - заявив під час презентації результатів опитування в Харківському прес-клубі Олександр Кизилов, завідувач кафедри соціологічних досліджень ХНУ ім. Каразіна.

Характерно, що 60% харків'ян упевнені у своїй готовності прийти на вибори, ще 11% припускають, що швидше за все прийдуть.

Також у соціологічному дослідженні зазначено наступний тренд – харків'яни виявляють набагато оптимістичніше ставлення до подій у рідному місті, ніж загалом до країни. Якщо події в Україні у позитивному контексті оцінюють лише 17% опитаних, то стосовно Харкова таких майже втричі більше – 49%.

Опитування було проведено компанією Human Research з ініціативи Харківської соціологічної мережі у період з 12 по 22 жовтня 2021 р. У дослідженні взяли участь 1613 харків'ян. Статистична помилка вибірки вбирається у 2,6%.