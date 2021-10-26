Ляшко "заспокоїв" тих, хто сумнівається у вакцинації: від інсульту вмирають частіше

З початку вакцинальної кампанії до середини вересня в Україні було 95 смертей серед вакцинованих. 77 із них були пов'язані з вакцинацією, за іншими 18 ще тривали дослідження. Про те, яка статистика подібних випадків є на сьогоднішній день, і чому так відбувається, розповів у інтерв'ю "Українській правді" міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє Українська правда.

На питання про статистику летальних випадків після імунізації на сьогоднішній день, кінець жовтня, Ляшко відповів таке:

"119. Це кількість людей, у яких протягом місяця після уколу зафіксовано серйозні несприятливі події після імунізації. Зокрема летальні випадки. Але ця цифра ні про що. Якщо ви подивіться на кількість людей, які вмирають в Україні за певний період часу" .

Далі міністр спробував "тактовно" уникнути неприємної теми.

"Наприклад, від інсульту кожні 6 хвилин помирає людина. І він може статися у літньої людини, яка прийшла за щепленням, і в черзі за щепленням, і через 5 хвилин після неї", - пояснив він свою позицію.

Коли ж його запитали, чи є в Україні хоча б один випадок доведеного зв'язку між щепленням та смертю людини, він повідомив:

"Я не очолюю національну комісію з розслідування, але якби такий випадок був, мені доповіли б".