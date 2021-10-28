Що таке офшор, і чому туди ховають багатство

На початку жовтня понад 600 журналісти-розслідувачі оприлюднили масив документів 14 компаній, які реєстрували й обслуговували офшорні фірми більше 300 чиновників з 90 країн світу. Вони увійшли в історію як Pandora Papers. Згадується у них і президент України Володимир Зеленський та люди з його оточення. Зокрема, згідно з документами, офшорні компанії “Квартала 95” у 2021-му отримали $40 млн від компаній олігарха Ігоря Коломойського, повідомляє PaySpace Magazine.

Це не перший скандал, пов’язаний з офшорами. У 2016 році понад 11 мільйонів файлів було вилучено з панамської юридичної фірми Mossack Fonseca. Вони продемонстрували, що видатні політики, бізнесмени та надбагаті люди використовували офшорні рахунки. Цей витік конфіденційних документів у народі називається “панамагейт”. Давайте розберемося, що таке офшори і чим вони притягують світових лідерів.

По-перше, варто зауважити, що офшоринг є цілком законним явищем. Офшорними називають країни, які пропонують особливі умови ведення бізнесу нерезидентам. Зазвичай вони включають:

сприятливе податкове законодавство (тому їх ще називають податковими гаванями);

послаблені правила (наприклад, щодо звітності);

нижчі ризики;

економію коштів;

захист активів;

конфіденційність.

Види офшорингу

Існує кілька видів офшорингу: бізнесовий, інвестиційний та банківський.

Офшорний бізнес

Компанії зі значними продажами за кордоном можуть скористатися можливістю зберігати прибуток на офшорних рахунках у країнах з меншим податковим навантаженням.

Гонконг надає найбільші переваги при реєстрації офшорних компаній серед всіх азіатських країн. Фото: pixabay.com

Офшорні інвестиції

Офшорні інвестиційні рахунки зазвичай відкриваються на ім’я корпорації, наприклад холдингової компанії або товариства з обмеженою відповідальністю, а не фізичної особи. Інтерес до офшорних інвестицій продиктований можливістю скористатися податковими пільгами, підвищити захищеність активів та конфіденційність.

Офшорні банки

Люди та компанії можуть використовувати офшорні рахунки, щоб уникнути несприятливих обставин, пов’язаних зі зберіганням грошей у банку у своїй країні. Власник офшорних банківських рахунків менше наражається на арешт з боку органів влади. Однак більшість суб’єктів господарювання роблять це, щоб уникнути податкових зобов’язань.

За даними Національного бюро економічних досліджень США, сьогодні приблизно 15% усіх країн світу є податковими гаванями. Більшість з них – маленькі та багаті. Оскільки офшорна компанія є нерезидентом і здійснює свої операції за кордоном, вона не пов’язана місцевими корпоративними податками в країні, де вона зареєстрована. Іншими словами, якщо компанія зареєстрована на Багамських островах, вона не підлягає оподаткуванню місцевими корпоративними податками, оскільки займається операціями поза межами Багамських островів.

Багамські острови дозволяють створити офшорну компанію всього за кілька днів. Фото: pixabay.com

Приклади офшорних зон

Багамські острови

Країна передбачає звільнення від оподаткування протягом 20 років для офшорних компаній та акціонерів. Бізнес повинен сплачувати лише встановлений річний внесок. Компаніям у цій країні не потрібно публікувати свої рахунки та баланси. Створити офшорну компанію можна всього за кілька днів, до того ж не доведеться турбуватися про дозволи, ліцензії тощо.

Гонконг

Гонконг, який є частиною Китайської Народної Республіки, надає найбільші переваги при реєстрації офшорних компаній серед усіх інших азіатських країн. Ставка корпоративного податку становить 0% для тих, хто працює за межами Гонконгу. Однак, якщо ви ведете діяльність у межах цієї юрисдикції, то зобов’язані сплачувати 16,5% прибутку у вигляді податків.

Кайманові острови

Це одне з найпопулярніших місць для офшорних хедж-фондів. Основною причиною є ставка корпоративного податку 0%. По-друге, немає податку на прибуток, а плата за реєстрацію та поновлення офшорних компаній нижча, ніж в інших країнах. Крім того, тут дотримується міжнародних податкових норм, на відміну від інших податкових гавань.

Панама

Республіка Панама приваблює тим, що забезпечує чудовий захист активів від арештів та судових позовів. Крім того, там менше державних норм. Компанії не потребують дозволу від уряду для розподілу дивідендів, випуску своїх акцій тощо. Корпоративний податок стягується у розмірі 0% для доходів, що надходять не з країни. Панамські корпорації можуть займатися тією ж діяльністю, що і в США, ЄС та Канаді.

Кіпр

Членство Кіпру в ЄС робить його ідеальною країною для розміщення офшорної компанії, якщо ви плануєте вихід на європейські ринки. На відміну від інших країн ЄС, тут відсутні мінімальні вимоги до капіталу. Крім того, Кіпр має ставку податку 12,5% – одну з найнижчих у ЄС. Разом з тим Кіпр не є частиною автоматичного обміну інформацією (AEOI). Це означає, що коли особа відкриває офшорний банківський рахунок тут, то не зобов’язана надавати інформацію про нього.

Панама приваблює чудовим захистом активів. Фото: pixabay.com

Офшори: за та проти

Прихильники офшорів стверджують, що такі зони покращують приплив капіталу та сприяють міжнародним господарським операціям. Критики наголошують: можливість приховувати справжніх бенефіціарів призводить до того, що офшори часто використовують для відмивання грошей, приховування податкових зобов’язань, у тому числі державними посадовцями. У зв’язку з цим на офшорні країни дедалі більше тиснуть у питанні розкриття даних. Наприклад, швейцарці відомі своїм суворим законодавством про конфіденційність. Але Швейцарія змушена була передати іноземним урядам інформацію про власників рахунків, щоб припинити ухилення від сплати податків.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у 2019 році 100 країн автоматично поділилися з податковими органами інформацією про офшорні рахунки. Таким чином було розкрито 84 мільйони рахунків на суму понад 10 трильйонів євро. Міжнародний валютний фонд заявив, що використання податкових гаваней коштує урядам у всьому світі до 600 млрд доларів втрачених податків щороку.

Загалом щодо використання офшорів діє такий підхід: якщо людина керує бізнесом або володіє нерухомістю в тому ж місці, де розміщується банківський рахунок, і повністю декларує будь-який дохід від цих джерел, то поведінка цілком відповідає закону.

Боротьба з ухиленням від сплати податків стала гарячою темою після першого розслідування, проведеного Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів у листопаді 2013 року, коли було виявлено фіз- та юросіб, які приховують активи в офшорах у 122 000 компаній. До речі, того ж року розслідування так званого LuxLeaks ICIJ показало, що такі транснаціональні корпорації, як Amazon, Apple, IKEA, Pepsi уклали таємні угоди з урядом Люксембургу, щоб уникнути сплати мільярдів доларів податків.

Лідери G20 пропонували боротися з корпоративними податковими гаванями встановленням глобальної мінімальної ставки корпоративного податку 15% для великих транснаціональних компаній. Цей план зробив би менш вигідним використання офшорів і змусив би бізнес платити більше податків там, де він фактично працює. Однак ці пропозиції мають бути прийняті Конгресом США. Це видається хитрим маневром з огляду на протидію з боку кількох республіканських депутатів, які кажуть, що подібні заходи зроблять американські фірми менш конкурентоспроможними. Кілька країн з низькими податками також виступають проти цих планів, пояснюючи: це може обмежити притік іноземних інвестицій до них.

Більшість країн ЄС схвалили новий загальноблоковий інструмент прозорості оподаткування, який націлений зобов’язати компанії з загальним доходом близько 750 млн євро, які ведуть бізнес в ЄС через дочірні фірми, дотримуватися тих самих правил, що й компанії ЄС. Це об’єднання також веде чорний список податкових гаваней. У списку є Панама, Сейшельські острови, Фіджі та Віргінські острови США. Проти них держави ЄС просять запровадити санкції.