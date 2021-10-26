Прем'єр Молдови спростувала інформацію про угоду з Україною про постачання газу

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця спростувала інформацію про підписання рамкової угоди між молдавським держпідприємством Energocom та "Нафтогазом України" про можливе постачання 700 млн кубометрів газу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це хибна новина. Це неправда. З'явилася хибна новина" , - сказала Наталія Гаврилиця в інтерв'ю молдавському телеканалу Pro TV.

Раніше повідомлялося, що Energocom і "Нафтогаз" підписали рамкову угоду про постачання 700 млн. кубометрів газу у разі, якщо виникне така необхідність.