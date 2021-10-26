"Холостяк" Макс Михайлюк відсвяткував день народження

Максим Михайлюк святкував день народження. Гучну вечірку для нього організувала дружина Даша, повідомляє 24 Канал.

Одесит Максим Михайлюк, який брав участь у "Холостяку", з розмахом відзначив день народження. Його дружина Даша Хлистун винайняла зал в престижному ресторані на Дніпрі та запросила близьких друзів.

Фото з інстаграму "Холостяка"

Серед гостей був Григорій Решетник з дружиною Христиною. Застілля з друзями – не єдиний сюрприз від Даші Хлистун. Посеред святкування до залу увійшов персонал ресторану з феєрверками та тортом зі свічками, який став головною окрасою вечора. Усе тому, що на ньому було печиво з зображенням Макса Михайлюка з донькою Аріаною і напис: "З днем народження, коханий татку".

Фото з інстаграму "Холостяка"

"Дякую коханій дружині та друзям за найкращий день народження. Я наскільки був під враженнями від сюрпризу, що забув загадати бажання. Довелось знову запалювати свічки," , – поділився емоціями Макс Михайлюк.

Для гучної вечірки подружжя обрало парні вбрання total black. Іменинник був у сорочці та класичних штанах, а модель – у шкіряній мінісукні на одне плече та високих ботфортах.