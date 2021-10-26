Бюджетний кросовер Hyundai націлився на нові ринки

Hyundai Creta Grand з семимісним салоном підкорює нові ринки. Спочатку модель продавалася тільки в Індії. Але з недавніх пір кросовери індійської збірки почали продаватися і в Мексиці, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Hyundai Creta Grand від машини без приставки "Гранд" відрізняється збільшеною на 150 мм колісною базою, а також незначно збільшеним заднім звисом. Довжина кросовера стала більше на 200 мм.в залежності від конфігурації крісел в салоні, обсяг багажного відсіку варіюється в межах 180-1650 літрів.

Корейський "паркетник" в Мексиці доступний з одним бензиновим мотором об'ємом 2,0 літра серії Nu потужністю 157 к.с. Роль трансмісії покладена на 6-ступінчастий "автомат".

Як і очікувалося, привід тільки передній. На першому експортному ринку машина запропонована з хорошим рівнем оснащення: шість подушок безпеки, світлодіодні фари, мультимедійна система з 10-дюймовим екраном і пр.анонсовано, що семимісна Creta Grand готується до підкорення нових ринків в країнах Південної Америки та Азії.

Нагадаємо, що показаний найбільший і розкішний китайський позашляховик. Довжина Hongqi LS7 становить 5,5 метра.