Експерти спрогнозували рекордне падіння долара в Україні

В Україні курс долара до кінця жовтня може опуститися до рекордної за півтора року позначки в 26,1 грн/$. Рішення Нацбанку зберегти облікову ставку стримає вартість американської валюти (це не дозволить підняти відсотки за державними борговими паперами), повідомляє Обозреватель.

Про те, як і чому зміниться курс долара до кінця місяця, читайте далі в матеріалі.

Долар порушив усі прогнози і пішов униз

Традиційно курс долара в Україні починає зростати у вересні. Цього року абсолютна більшість аналітиків у своїх прогнозах помилилися, минулого місяця американська валюта плавно знижувалася. Потім прогноз щодо подорожчання американської валюти перенесли на жовтень. Тепер же стало очевидно, що долар у поточному місяці досягне рекордно низької позначки за останні півтора року.

Що вплинуло на вартість долара:

рекордний урожай ранніх зернових у 2021-му;

на тлі пандемії коронавірусу та майбутнього посилення карантину скоротився імпорт товарів;

через високі ціни на газ скоротився енергетичний імпорт;

історично високі показники експорту української металургії;

на 32% зріс експорт IT-послуг ($4,3 млрд);

на 19% збільшилися перекази заробітчан валюти в Україну ($9,1 млрд).

Як змінювався курс долара в Україні. Інфографіка. Джерело: НБУ

До кінця жовтня готівковий курс долара може опуститися до 26,1 грн/$, прогнозує старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

"Найближчого тижня ми очікуємо незначного зниження курсу долара до гривні" , – пояснив експерт.

На ситуацію впливає ціла низка факторів: Нацбанк відмовився переглядати облікову ставку в ситуації, коли інфляція зростає, а прогноз зростання ВВП знизили.

Схожі оцінки озвучує керівник відділу аналітики ForexClub Андрій Шевчишин. Правда, відповідно до його прогнозів, також можлива незначна девальвація гривні. Загалом же експерт очікує, що курс долара уникне різких перепадів.

"Очікуємо коливання курсу у верхній межі торговельного діапазону 26,25-26,45 грн/$", – зазначає аналітик.

Негативною для гривні залишається важка епідеміологічна ситуація в країні, а також високі ціни на енергоносії та очікування, що з початком опалювального сезону енерготрейдерам і постачальникам усе ж доведеться вийти на ринок для імпорту газу і вугілля, додає Шевчишин.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio, вважає, що долар до кінця жовтня може подешевшати до 26,2 грн/$.

"Із локальних факторів варто назвати очікування учасників ринку стосовно подальшої жорсткості грошово-кредитної політики НБУ для боротьби з інфляцією, яка вже перевищує 11% у річному вираженні, а також інтервенції НБУ" , – додав експерт.

Долар також має шанси на зростання

Далеко не всі експерти погоджуються з прогнозом зміцнення гривні, деякі вважають, що долар цілком може додати в ціні близько 50 копійок. Як говорить аналітик RoboForex Андрій Гойлов, через рішення Нацбанку втримати головну ставку на рівні 8,5%, прибутковість облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) знизиться. Менше іноземців буде купувати папери, як наслідок, знизяться і надходження валюти.

"НБУ вирішив зберегти облікову ставку на колишньому рівні 8,5% річних. Подібне рішення регулятора з високою ймовірністю призведе до падіння прибутковості ОВДП. Це, зі свого боку, знизить інтерес нерезидентів до цих паперів" , – пояснив аналітик.

Зарубіжні інвестори з початку жовтня скоротили свої вкладення в ОВДП на 2,66 млрд грн – до 95,77 млрд. Тепер із високою часткою ймовірності всі отримані ними кошти будуть виведені в материнські юрисдикції, що призведе до зростання попиту на іноземні валюти. З цієї причини гривня опиниться під сильним тиском.

"Імовірно, що наступного тижня гривня до долара США продовжить падіння до рівня 26,75. Єдина європейська валюта, судячи з усього, зміцниться до позначки 30,95" , – спрогнозував Гойлов.

Загалом ситуація на українському валютному ринку залишається стабільною. Гривня має всі шанси на зміцнення, але навіть у разі своєї девальвації ледь наблизиться до психологічно важливої позначки в 27 грн/$.