Список речей у будинку, які мають термін придатності

Всі знають, що потрібно уважно стежити за терміном придатності продуктів, але багато хто з нас забуває, що предмети домашнього побуту теж мають свій термін служби. Щоб не нашкодити здоров'ю, необхідно регулярно міняти кілька речей, повідомляє Профиль.

Подушки та ковдри

Як правило, подушки відмінно служать два-три роки, після чого починають деформуватися і вже не можуть підтримувати голову та шию під час сну. Крім того, в них розлучаються бактерії та пилові кліщі, тому аксесуар необхідно вчасно міняти.

Ковдри можна використовувати 7-10 років. Все залежить від догляду та того, як вони зберігаються.

Фото pixabay

Матрац

Матрац слугує близько 8-10 років. Під час використання його необхідно періодично чистити, причому робити це можна за допомогою звичайної соди. Експерти радять нанести порошок на вологу поверхню, дати висохнути, а потім пропилососити. Продовжити термін служби матраца можна, перевертаючи його кілька разів на рік.

Обробні дошки

На них також накопичується багато бактерій. Особливо це стосується дощок для обробки м'яса, тому міняти їх краще раз на три роки. Крім того, експерти рекомендують не використовувати дошки для обробки інших продуктів, якщо вони вже застосовувалися для нарізки м'яса.

Фото pixabay

Спеції

Як правило, спеції слід використовувати протягом двох-трьох років. Після цього терміну їхній аромат стає менш вираженим, а деякі властивості втрачаються. Однак якість приправ також залежить від способу зберігання: не рекомендується тримати спеції у вологих місцях та відкритих контейнерах.