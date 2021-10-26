Чиновники КМДА вкрали мільйони на оцифруванні документів

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили посадових осіб Департаменту комунальної власності міста Києва на корупційних схемах. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми оцінками, внаслідок злочинних дій чиновників місцевий бюджет втратив 12 млн грн. Кошти розкрадалися із ресурсів, виділених на цифрову трансформацію. А саме – на оцифрування технічної документації об'єктів нерухомого майна.

"Схема полягала в махінаціях за тендерними процедурами. По-перше, чиновники віддали перемогу в тендері на 40 млн гривень без будь-якого конкурсу. По-друге, фігуранти виробництва складали кошторис послуг із свідомо завищеними показниками", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Гроші зловмисники виводили через центр конвертації, а саме – на банківські рахунки фіктивних підприємств.