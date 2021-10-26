2020 став найспекотнішим для Азії

В Азії 2020 рік виявився найбільш спекотним за весь час спостережень, а високі температури сприяли стихійним лихам і серйозним економічним утратам. Про це, із посиланням на доповідь Всесвітньої метеорологічної організації (СМО) ООН, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Погодні катаклізми та кліматичні зміни в Азії в 2020 році стали причиною загибелі тисяч людей. Привели до того, що мільйони людей залишили свої будинки. Обійшлося в мільярди доларів втрат за рахунок сильної шкоди інфраструктурі та екосистемам" , - йдеться у доповіді.

За даними ВМО, зафіксовані за цей рік температури виявилися вищими на 1,39 градуса Цельсія в порівнянні з показниками 1981-2010 років. Максимальна температура 38 градусів Цельсія була відзначена в російському місті Верхоянськ, і стала температурним рекордом для регіонів за Північним полярним колом.

В результаті в абсолютних показниках найбільших економічних втрат зазнав Китай — $238 млрд, за ним — Індія з $87 млрд, Японія з $83 млрд і Південна Корея з $24 млрд. Проте, з урахуванням розміру економік, мабуть, найбільше постраждали Таджикистан, втрати якого очікуються обсягом 7,9% від ВВП, Камбоджа з 5,9% і Лаос з 5,8%.

Згідно з доповіддю, у 2020 році повені та шторми торкнулися 50 млн жителів Азії, забрали життя понад 5 тис. людей. Проте, ці показники — нижчі за аналогічні цифри за попередні 20 років, коли негоди торкнулися 158 млн осіб, а загинули близько 15,5 тис. У ВМО зазначили, що покращення ситуації демонструє успіх систем раннього оповіщення в багатьох країнах Азії.

У той же час, у 2020 році середні температури поверхні вод в Індійському, Тихому та Північному Льодовитому океанах досягли рекордної позначки: поверхня вод навколо Азії прогрівалася сильніше, ніж загалом у світі. Зростання температур в Аравійському морі і частково в Північному Льодовитому океані виявилося втричі вищим, ніж у середньому.

Крім того, було зафіксовано зменшення гірських льодовиків, і експерти прогнозують, що їх маса до 2050 року скоротиться на 20-40%, торкнувшись життя близько 750 млн жителів регіону.

"Цей процес має потужні наслідки для рівня Світового океану, регіонального кругообігу води та місцевих загроз на кшталт сходу зсувів та лавин" , - уточнює доповідь.

Доповідь з'явилася незадовго до Конференції ООН щодо зміни клімату, яка має відбутися 31 жовтня-12 листопада у Глазго.