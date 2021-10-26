Раптова зупинка серця: медики розповіли, як надати першу допомогу

Раптова зупинка серця: медики розповіли, як надати першу допомогу

Згідно з даними Асоціації кардіологів України, серцево-судинними захворюваннями страждають 70% людей в Україні, що є одним з найвищих показників у світі. Найчастіше люди вмирають внаслідок ішемічної хвороби серця, проте досить поширеними є інфаркти, інсульти, порушення серцевого ритму і серцева недостатність, повідомляє Clutch.

Щорічно приблизно 35 000 українців стають жертвами раптової зупинки серця. ﻿Про це на своїй сторінці в соціальній мережі повідомили фахівці Київського центру громадського здоров'я.

Експерти відзначають, що головною ознакою раптової зупинки кровообігу є відсутність пульсу. Уміння промацати пульс вимагає практики й знань анатомії, тому для непрофесіоналів більш точними критеріями є втрата свідомості та нерегулярне дихання.

"Як показує статистика, через невміння надавати першу домедичну допомогу, серед 35 000 постраждалих близько 92% людей помирає ще до приїзду в лікарню. Завдяки першій домедичній допомозі шанс вижити зростає в 2-4 рази. Кожна хвилина затримки збільшує ризик смерті потерпілого на 7-10%. Тому, важливо кожній людині вміти розпізнавати симптоми певних станів і знати, як саме надавати домедичну допомогу", - кажуть фахівці.

Симптоми раптової зупинки серця:

  • відсутність свідомості;
  • відсутність самостійного дихання;
  • відсутність пульсу на великих судинах.

Як проводити серцево-легеневу реанімацію
Як проводити серцево-легеневу реанімацію

ЯК ПРАВИЛЬНО НАДАВАТИ ПЕРШУ ДОМЕДИЧНУ ДОПОМОГУ:

  • Переконайтеся, що немає небезпеки.
  • Якщо людина в свідомості, з'ясуйте деталі, зателефонуйте у швидку допомогу і передайте необхідну інформацію диспетчеру.
  • Почніть надавати домедичну допомогу до приїзду швидкої.
  • Якщо людина не реагує, переконайтеся, щоб у потерпілого були вільні дихальні шляхи (в разі необхідності переверніть людини на спину і огляньте, чи нічого не заважає диханню).
BYZRcBCQ980qMsET8zDnJMKSoZ3JFSTnjWsUcOke

ЯКЩО У ПОТЕРПІЛОГО ВІДСУТНЄ ДИХАННЯ:

  • Почніть серцево-легеневу реанімацію.
  • Виконайте 30 натискань на грудну клітку глибиною не менше 5 см (не більше 6 см), з частотою 100 натискань (не більше 120) за 1 хв.
  • Виконайте 2 вдиху з використанням маски-клапана, дихальної маски, тощо. При відсутності захисних засобів можна не виконувати штучне дихання, а проводити тільки натискання на грудну клітку. Виконання двох вдихів має тривати не більше 5 секунд.
  • До приїзду швидкої по черзі повторіть попередні 2 пункти. Змінюйте обличчя, яке проводить натискання на грудну клітку кожні 2 хв.

Новини

analytics