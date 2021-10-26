Раптова зупинка серця: медики розповіли, як надати першу допомогу

Згідно з даними Асоціації кардіологів України, серцево-судинними захворюваннями страждають 70% людей в Україні, що є одним з найвищих показників у світі. Найчастіше люди вмирають внаслідок ішемічної хвороби серця, проте досить поширеними є інфаркти, інсульти, порушення серцевого ритму і серцева недостатність, повідомляє Clutch.

Щорічно приблизно 35 000 українців стають жертвами раптової зупинки серця. ﻿Про це на своїй сторінці в соціальній мережі повідомили фахівці Київського центру громадського здоров'я.

Експерти відзначають, що головною ознакою раптової зупинки кровообігу є відсутність пульсу. Уміння промацати пульс вимагає практики й знань анатомії, тому для непрофесіоналів більш точними критеріями є втрата свідомості та нерегулярне дихання.

"Як показує статистика, через невміння надавати першу домедичну допомогу, серед 35 000 постраждалих близько 92% людей помирає ще до приїзду в лікарню. Завдяки першій домедичній допомозі шанс вижити зростає в 2-4 рази. Кожна хвилина затримки збільшує ризик смерті потерпілого на 7-10%. Тому, важливо кожній людині вміти розпізнавати симптоми певних станів і знати, як саме надавати домедичну допомогу", - кажуть фахівці.

Симптоми раптової зупинки серця:

відсутність свідомості;

відсутність самостійного дихання;

відсутність пульсу на великих судинах.

Як проводити серцево-легеневу реанімацію

ЯК ПРАВИЛЬНО НАДАВАТИ ПЕРШУ ДОМЕДИЧНУ ДОПОМОГУ:

Переконайтеся, що немає небезпеки.

Якщо людина в свідомості, з'ясуйте деталі, зателефонуйте у швидку допомогу і передайте необхідну інформацію диспетчеру.

Почніть надавати домедичну допомогу до приїзду швидкої.

Якщо людина не реагує, переконайтеся, щоб у потерпілого були вільні дихальні шляхи (в разі необхідності переверніть людини на спину і огляньте, чи нічого не заважає диханню).

ЯКЩО У ПОТЕРПІЛОГО ВІДСУТНЄ ДИХАННЯ: