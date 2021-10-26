У Запорізькій області заборонили роботу громадського транспорту

З понеділка, 25 жовтня, в Енергодарі Запорізької області повністю зупинили громадський транспорт через червоний рівень епідемічної небезпеки через Covid-19, повідомляє Новое время.

Відповідне рішення було ухвалено міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Підприємствам, які здійснюють перевезення працівників службовим транспортом, рекомендовано розробити графіки та маршрути перевезень таким чином, щоб мінімізувати контакт працівників з іншими жителями. Щоб надалі енергодарці мали змогу безпечно пересуватися громадським транспортом, управлінню комунальної власності спільно з перевізниками доручено вжити заходів щодо продовження вакцинації маршрутних автобусів", - заявили у відомстві.

Обмеження на роботу громадського транспорту продовжаться до виходу міста із червоної зони.