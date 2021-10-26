Рейтинг партій: кого підтримують українці у жовтні

Якби вибори до Верховної Ради пройшли найближчим часом, то до парламенту пройшли б політичні партії "Слуга народу", "Євросолідарність", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Наші" та "Сила й Честь". Про це свідчать результати соціологічного дослідження "Електоральні орієнтації громадян України (жовтень 2021 р.)", проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Найбільшу підтримку виборців отримали б Політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 14% усіх опитаних, або 22% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за яку партію голосуватиме)", – йдеться у прес-службі. релізі Центру Разумкова.

У ньому наголошується, що за партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос 16% тих, хто візьме участь у виборах і точно визначився, за яку партію голосуватиме і 10% опитаних. Партію "Опозиційна платформа – За життя" готові підтримати відповідно 13% та 8%, "Батьківщину" – 11% та 7%, "Наші" – 6% та 4%, "Силу та честь" – 6% та 4%.

Нижче за прохідний бар'єр виявилися партії "Українська стратегія Гройсмана" - за неї готові проголосувати 4% виборців, що визначилися з вибором, і 2% усіх респондентів, "Громадянська позиція" - 3% і 2% відповідно, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,5% і 2 %, ймовірну партію Сергія Притули – 2% та 2%, "Свободу" – 2% та 1%, "Партію Шарія" – 2% та 1%, "Удар" – 1% та 1%. Інші політичні сили набирають менше ніж 1% голосів виборців.

"У порівнянні з кінцем липня-початком серпня 2021 року знизилася електоральна підтримка партії "Слуга народу" (з 17% до 14% серед усіх опитаних). У порівнянні з січнем 2021 року знизився рівень електоральної підтримки партії "Опозиційна платформа - За життя" ( з 14% до 8% серед усіх опитаних), що частково може бути пояснено появою у списку партій, який пропонувався респондентам партії "Наші", що орієнтується, на той же сегмент виборців, що і ОПЗЖ", – повідомляють соціологи.

Вони уточнюють, що порівняно із січнем 2021 року на статистично значущому рівні знизилася електоральна підтримка партії "Голос" (з 2% до 0,3% серед усіх опитаних) та "Опозиційного блоку" (з 0,9% до 0,3%). ), що також частково може бути пояснено появою в опитувальнику відповідно Партії Сергія Притули та партії "Наші".

"Рівень електоральної підтримки інших політичних партій із початку цього року не змінився на статистично значущому рівні", – резюмують соціологи.

Соціологічне дослідження було проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів.

У ході дослідження було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що становить доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%.