"Я такого ще не бачив": лікар про новий "Дельта"-штам коронавірусу

В Україні поширюється новий мутований штам коронавірусу "Дельта". Цей варіант вірусу поширюється швидше за всі попередні, і є більш заразним, повідомляє УНІАН.

Про це розповів головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

"У нас є новий штам вірусу, який просто мегашвидко поширюється, на який ми, медики, не розраховували" , – розповів лікар.

За його словами, уникнути зараження новим штамом коронавірусу буде вкрай складно, оскільки він більш заразний, ніж попередній.

"Те, що я бачу по пацієнтах, то я такого ще не бачив - це настільки все стрімко в сенсі поширення, і настільки це інфікує людину, що тут без коментарів. Тобто, якщо раніше ще були шанси, що хтось не заразився, то зараз практично всі заражаються" , - говорить медик.

За словами Жиравецького, новий мутований штам коронавірусу, зафіксований на території Великобританії, застав зненацька наших медиків і владу, оскільки він поширюється надзвичайно стрімкими темпами.