У Європі стартував продаж Opel Movano нового покоління

Німецька компанія Opel розпочала продаж у Європі нового покоління комерційної моделі Movano. Автомобіль створено у рамках кооперації з іншими брендами концерну Stellantis, повідомляє Обозреватель.

Після створення концерну Stellantis всі компанії, що входять до нього, активно співпрацюють між собою. Особливо це стосується комерційної продуктової лінійки. Свіжим прикладом є поява нового покоління Opel Movano.

Німецька компанія Opel розпочала продаж у Європі нового покоління комерційної моделі Movano. Джерело: Opel

Новинка є результатом так званого "бейдж-інжинірингу", тобто фактично трохи видозміненою версією представлених раніше Citroen Jumper, Fiat Ducato та Peugeot Boxer. Нагадаємо, що колишнє покоління моделі було "родичкою" французького Renault Master.

Opel Movano нового покоління пропонується покупцям у різних варіантах виконання. Джерело: Opel

Opel Movano нового покоління пропонується покупцям у різних варіантах виконання. Залежно від версії повна вага складатиме від 3,5 до 4 тонн. На вибір пропонуються фургони у чотирьох варіантах довжини та трьох варіантах висоти.

Салон Opel Movano. Джерело: Opel

Під капотом знаходиться 2,2-літровий турбодизель потужністю від 120 до 165 к.с., а реалізувати його потенціал допоможе 6-ступінева "механіка". Важливо, що вперше Movano отримає версію на електротязі. Вона оснащується 90-кіловатним електромотором та батареєю на 37 або 70 кВтг. З першої пробіг однією зарядці в циклі WLTP становить 116 км, і з другий – 247 км. Максимальна швидкість "електрички" обмежена на позначці 100 км/год.

eMovano оснащується 90-кіловатним електромотором та батареєю на 37 або 70 кВтг. Джерело: Opel

Вартість нового покоління Opel Movano в Німеччині стартує з 32580 євро, а його аналог на електротязі коштуватиме мінімум 50490 євро з урахуванням державної компенсації (7500 євро) на електротранспорт.