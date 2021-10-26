Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу – опитування

Якби в Україні найближчої неділі проходили президентські вибори, то чинний голова держави Володимир Зеленський отримав би 26% серед тих, хто має намір взяти участь у голосуванні. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 14 до 20 жовтня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними дослідження, якби найближчим часом проходили президентські вибори, найбільшу кількість голосів у першому турі отримав би Зеленський (17% усіх опитаних, або 26% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосуватиме).

На другому місці – п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. За нього мають намір проголосувати, відповідно, 9% та 14% опитаних. За лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка – відповідно, 7% та 12%.

За лідера Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко – відповідно, 7% та 10%. За екс-спікера парламенту Дмитра Разумкова – відповідно, 6% та 9%. За екс-нардепа Євгена Мураєва – відповідно, 4% та 6%, за лідера партії "Сила та честь" Ігоря Смешка – 3% та 5%.

Наступним у рейтингу йде лідер "Української стратегії" Володимир Гройсман – за нього готові віддати свій голос 2% усіх опитаних та 3,5% серед тих, хто має намір брати участь у виборах. За лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка – відповідно, 2% та 3%.

За лідера Радикальної партії Олега Ляшка – відповідно, 2% та 2%. За шоумена Сергія Притулу – відповідно, 1,5% та 2%. За представника Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслана Кошулинського – відповідно, 1% та 2%. За мера Києва Віталія Кличка – відповідно, 1% та 1%.

"Порівняно з кінцем липня-початком серпня 2021 року знизилася електоральна підтримка президента Зеленського (з 19,5% до 17% серед усіх опитаних). Також, порівняно з січнем, знизився рівень електоральної підтримки Бойка (з 13% до 7% серед) всіх опитаних), що частково може бути пов'язане з появою в списку кандидатів Мураєва, що пропонувався респондентам", – повідомили в Центрі Разумкова.

Крім того, у Центрі відзначили зниження рейтингу Порошенка та зростання підтримки Разумкова.

"У порівнянні з січнем, знизився рівень електоральної підтримки Порошенка (з 12% до 9% серед усіх опитаних). З кінця липня-початку серпня зріс рівень електоральної підтримки Разумкова (з 2% до 6% серед усіх опитаних)", – кажуть соціологи. .

Дослідження проведено методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що становить доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% із ймовірністю 0,95.