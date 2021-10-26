Знайдено вразливість біткоїну

Третина всіх біткоїнів в обороті належить 10 тисячам інвесторів, а половина глобальних обчислювальних потужностей контролюється 0,1 відсотка майнерів, встановило американське Національне бюро економічних досліджень (NBER). Вчені попереджають, що такий нерівномірний розподіл валюти та потужностей у світі робить ринок біткоїну вразливим, повідомляє Лента.Ру.

За допомогою спеціальних алгоритмів автори дослідження відстежили форми власності криптовалюти на адреси. Виявилося, що наприкінці 2020 року третину всіх випущених біткоїнів (5,5 мільйона) мали посередники, наприклад біржі. Майже такий самий обсяг валюти (5 мільйонів) було знайдено у 10 тисяч найбільших інвесторів. Загальна кількість біткоїнів у власності індивідуальних інвесторів склала близько 8,5 мільйонів.

Однак насправді концентрація валюти може бути ще вищою.

"Цей показник концентрації, швидше за все, є применшенням, оскільки ми не можемо виключити, що деякі з найбільших адрес контролюються однією і тією самою особою" , - стверджують вчені NBER.

Крім того, багато бірж та інші фінансові організації зберігають біткоїни, що належать приватним інвесторам. Світовий розподіл хешрейту (обчислювальних потужностей) показує ще більший дисбаланс: десять відсотків майнерів мають 90 відсотків потужностей з майнінгу біткоїну. При цьому половину глобального хешрейту сконцентровано в руках 50 осіб (0,1 відсотка від загальної кількості майнерів).

Незважаючи на зростаючу популярність біткоїну, в його екосистемі, як і раніше, домінують великі гравці, майнери, приватні власники або біржі, підкреслюють автори дослідження. Такий розподіл робить мережу легкою метою для кібератак, вважають експерти Bloomberg. Хоча система і є децентралізованою, кілька майнерів або навіть один з них може отримати контроль над усією мережею через таку високу концентрацію біткоїнів та потужностей у руках невеликої групи людей.

"Подібна концентрація робить біткоїн схильним до системного ризику і має на увазі, що більша частина вигод від подальшого його впровадження, ймовірно, непропорційно випаде на невелику групу учасників" , - зазначено в науковому документі.

NBER також виявив закономірність, за якої концентрація біткоїнів та потужностей знижується при активному зростанні ціни: у цей час біткоїн привертає увагу нових покупців та майнерів. А коли криптовалюта дешевшає, концентрація знову зростає — біткоїни накопичуються в руках великих інвесторів, яких не лякає волатильність валюти. Наявність таких процесів означає, що мережа особливо вразлива для атак, коли біткоїн дешевшає.