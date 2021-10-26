Facebook одночасно атакували найбільші світові ЗМІ

Учора 17 найбільших американських ЗМІ синхронно вийшли із розслідуваннями проти Facebook. Журналісти проаналізували внутрішні документи компанії, які оприлюднила колишня співробітниця інтернет-імперії Цукерберга Френсіс Хауген. Там дуже багато компромату. Про це повідомляє Телеграм-канал "Політика Країни" .

"Керівництво Facebook - іноді за прямими вказівками Цукерберга - наказувало не видаляти пости, які закликають до насильства або цькування", - пишуть західні ЗМІ.

Як найяскравіший приклад, видання наводять заклики до штурму Капітолію у січні 2021 року, які Facebook не банив.

Ще гірша ситуація у інших країнах – особливо, в арабських чи ісламських. Там соціальна мережа служила майданчиком для торгівлі людьми, радикальних рухів та нападок на меншини.

"Загалом, наїзд на Facebook вийшов дуже серйозний. Втім, не виключено, що ця скоординована атака має на меті не виправити реальні проблеми в роботі найбільшого у світі соцмережі, яка дійсно дуже часто стає майданчиком для розпалювання ненависті. А поставити Facebook під жорсткіший контроль нинішньої американської влади. Навряд чи вона задоволена тим, що у ФБ досить активно присутні прихильники Трампа та інші "неправильні" (з погляду Білого дому) персонажі", - пише канал.

А це – мільйони людей. І як користувачів Цукерберг їх втрачати, звичайно, не хоче, вважають на каналі.