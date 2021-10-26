Sony представила смартфон із найбільшою камерою

Sony анонсувала смартфон Xperia Pro-I, повідомляє Лента.ру.

Флагманський апарат виділяється наявністю камери, яка заснована на найбільшому датчику розміром один дюйм.

"Велика матриця працює за підтримки оригінального процесора сигналу зображення від Sony, забезпечуючи високу продуктивність для вільної творчості" , - йдеться у повідомленні компанії.

Камера представленого апарату складається з трьох об'єктивів роздільною здатністю 12 мегапікселів кожен та 3D-сенсора iTOF. Гаджет підтримує 12-бітну зйомку в форматі RAW і запис відео в 4K з частотою 120 кадрів в секунду.

Xperia Pro-I заснований на процесорі Snapdragon 888, має 12 гігабайт оперативної та 512 гігабайт вбудованої пам'яті. Флагман оснащений 6,5-дюймовим OLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 герц.

Смартфон має акумулятор ємністю 4500 міліампер-годин, роз'єм для дротових навушників, підтримку технології Dolby Atmos, гібридний слот на дві сім-карти. Вартість пристрою в США складе 1799 доларів або близько 133 тисячі рублів, продажі почнуться 28 жовтня. Російські ціни буде оголошено додатково.

Раніше стало відомо, що Sony продаватиме нові смартфони без зарядного пристрою на деяких ринках. Зокрема модель Xperia 10 III буде доступна на німецькому ринку без зарядника, проте продавець зробить знижку в розмірі 10 євро.