Валютний ринок вівторка: хід торгів

Великі виплати компенсації ПДВ експортерам, що почалися минулої п'ятниці, другий день поспіль впливають на роботу міжбанківського валютного ринку.

Пропозиція валюти від експортерів знизилася, і покупцям доводиться намагатися купити долари за прийнятною ціною. До того ж, Національний банк, який вийшов зранку з купівлею 5 млн доларів за ціною 26,39 гривень, окреслив рівень підтримки і, по суті, підштовхнув курс вгору. Після того, як котирування зросли до 26,45 гривні на купівлі та 26,47 гривні на продажу, регулятор знову з'явився на ринку, цього разу з ордером на продаж за ціною 26,46 гривні. Поява НБУ протверезила спекулянтів і заспокоїла імпортерів, і котирування почали знижуватися, опустившись до кінця обідньої перерви до 26,41-26,43 гривень.

Курс готівкового долара в оптових обмінниках Києва продовжує ретельно відстежувати ситуацію на міжбанку, чітко повторюючи найменші коливання у той чи інший бік. Вранці «американця» продавали по 26,45-26,46 гривні, потім цінник підняли до 26,50-26,52 гривні, а щойно Нацбанк вийшов з продажем, ціну почали опускати. Після обіду долар у Києві можна купити по 26,47-26,48 гривень.

Євро на FOREX у першій половині дня виріс з 1,1593 до 1,1624 долара, оскільки долар у світі знову слабшає після вчорашнього чергового стрибка вгору. Готівковий євро сьогодні у першій половині дня продавали по 30,60-30,65 гривень; через низький попит на європейську валюту курс зростає вкрай неохоче, навіть незважаючи на зростання готівкового долара та самого євро на FOREX.

Російський рубль у першій половині дня злетів до 69,25 рублів за долар і торгується на найвищому рівні з червня 2020 року. Готівковий рубль у столиці продовжує зростати у ціні: сьогодні його продають уже по 3,73-3,76 гривень за 10 рублів.