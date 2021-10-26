Андре Тан у свій день народження назвав значні події

Дизайнер Андре Тан 26 жовтня відзначає день народження, йому виповнилося 39 років. У своєму Instagram він опублікував фото і розповів про дев'ять найзначніших подій у його житті.

Серед своїх досягнень на перше місце він поставив не успіх у кар'єрі, а народження доньки.

«Коли Соня народилася, моє життя повернулося на 180 градусів. Ставши татом, я почав розуміти, як це все-таки буває важко. Але ті емоції і та енергія, яку отримуєш — безцінні! Бажаю кожному чоловікові пройти через це», - написав Андре Тан в Інстаграм.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Andre Tan (@andre_tan_official)

Дизайнер відзначив серед значущих подій свій перший показ колекції Atelier-Andre Tan на Паризькому Тижні Моди 2020 та приїзд на його показ у Києві Періс Хілтон.