У "Дії" з'являться нові версії COVID-сертифікатів

В Україні анонсували запуск тестових версій COVID-сертифікатів в "Дії". Мова йде про документи, які засвідчують одужання від коронавірусу або результат негативного ПЛР-тесту, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Зокрема, для запуску тестової версії сертифікату про результат тестування вже приєднали першу лабораторію до медичної інформаційної системи.

Разом з тим, запуск бета-тестування сертифікатів для тих, хто перехворів на COVID-19 залежатиме від того, наскільки швидко відбудеться інтеграція лабораторій із системою та якістю даних лабораторій.

За словами міністра, запуск нових функцій планують протягом 2-4 днів.

Нагадаємо, вакциновані українці наразі можуть згенерувати в додатку як внутрішній, так і міжнародний COVID-сертифікати.

Зазначимо, що внутрішній сертифікат може бути двох кольорів: в залежності від кількості отриманих щеплень від коронавірусу.