Цукерберг розповів про майбутні реформи у Facebook

Виступаючи на заході, присвяченому фінансовим підсумкам третього кварталу, глава Facebook Марк Цукерберг, захищаючи свою соцмережу від численних звинувачень у тому, що компанія ставить прибуток вище за безпеку людей, розповів про нове стратегічне бачення майбутнього платформи. Відтепер вона насамперед враховуватиме інтереси «молодих дорослих» — тих, кому від 18 до 29 років, повідомляє Хайтек+.

«Добросовісна критика допомагає нам ставати краще. Але, на мій погляд, ми спостерігаємо скоординовану спробу вибірково використовувати злиті документи, щоб представити нашу компанію у хибному світлі. Насправді у нас відкрита культура, і ми заохочуємо обговорення та дослідження нашої роботи, що дозволяє нам просуватися у вирішенні багатьох складних проблем, які є не лише у нас», — сказав Цукерберг.

Нападки, про які говорить Цукерберг, здійснює консорціум із 17 американських ЗМІ, які вивчають десятки тисяч внутрішніх документів Facebook, розкритих колишньою співробітницею компанії Френсіс Хоген. З них випливає, що FB була в курсі негативного впливу соцмережі на психічне здоров'я та поширювала небезпечну дезінформацію. Незважаючи на те, що компанія зробила кроки до виправлення, очевидно, вона зробила це не досить швидко та рішуче.

У відповідь ці звинувачення Цукерберг заявив, що проблеми, які переживає Facebook, насправді є відображенням проблем сучасного суспільства.

"Це означає, що що б Facebook не робила, нам ні за що не вирішити їх поодинці", - сказав він.

Так, поляризація громадян, за його словами, розпочалася у США «ще до його народження». А резонна потреба користувачів у приватності наштовхувалася на вимоги правоохоронних органів, які ведуть важливі розслідування. «Легко звинувачувати нас у тому, що ми не вирішуємо цю неможливу проблему, тому що зосереджені на заробітку грошей, але реальність така, що ці питання стосуються насамперед не нашого бізнесу, а пошуку рівноваги між різними суспільними цінностями».

Глава соцмережі закликав запровадити закони, які б знімали з Facebook і подібних компаній тягар вибору між цими цінностями.

Наприкінці своєї промови Цукерберг анонсував нове стратегічне бачення майбутнього своєї платформи. Замість того, щоб зробити FB майданчиком для максимально можливої кількості людей, тепер він та його команда займуться її модернізацією під «молодих дорослих», тобто 20-річних. Сервіси, призначені для вікових користувачів, розвиватимуться повільніше, заявив він.