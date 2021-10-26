Mazda MX-5 нової генерації збереже ДВС

Мazda пообіцяла, що у новому поколінні MX-5, як і раніше, не пропонуватимуть з електричною силовою установкою. Родстер укомплектують бензиновими двигунами сімейства Skyactiv-X. Таке рішення нібито вже ухвалило керівництво марки. Для Mazda надзвичайно важливо зберегти невелику вагу MX-5, а з електромотором це просто неможливо, повідомляє Автоцентр.

За попередньою інформацією, модель нової генерації запропонують із трьома бензиновими моторами Skyactiv-X – 1,5, 2,0 та 2,5 літра. При цьому за посилення екологічних норм у Європі Mazda не переживає. Причина – нішевість моделі. Вона майже впливає середні показники викидів марки.

Влітку цього року щодо MX-5 була зовсім інша інформація. Тоді все було зовсім навпаки. За деякими даними, родстер збиралися електрифікувати, перетворивши на гібрид. Такий варіант розвитку подій ідеально вписувався у загальну картину електрифікації всього модельного ряду до 2030 року.

Зараз багато хто говорить про те, що Мазда незабаром змінить свою думку щодо електрифікації моделі, і повернеться до ідеї «м'якого» гібрида.