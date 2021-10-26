Під час пандемії COVID-19 зник один із штамів грипу

Штам грипу В/Yamagata, один із чотирьох штамів, які регулярно включають до щорічних щеплень від грипу, після початку пандемії COVID-19 повністю зник. Про це, посилаючись на портал Medical Xpress, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Дослідники заявили, що жоден штам B/Yamagata не було виділено або генетично секвеновано під час відстеження випадків грипу з березня 2020 року, коли ковідні локдауни, по суті, поклали кінець сезону грипу 2019-2020 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що за минулий епідсезон відомий лише 31 імовірний випадок захворювання на B/Yamagata, проте ці віруси не були секвеновані, щоб визначити, чи справді йдеться про цей штам.

Уточнюється, що B/Yamagata завжди мав тенденцію бути менш заразним, ніж інші основні штами грипу, і повільно мутує: вакцину від нього не оновлювали з 2015 року.

Ці чинники у поєднанні з умовами пандемії COVID-19, можливо, сприяли сильному придушенню глобальної циркуляції B/Yamagata та потенційному зникненню цієї лінії, вважають науковці.

Структура нинішньої вакцини проти грипу включає чотири штами: грип A/H3N2 (Гонконг), грип A/H1N1 (свинячий), грип B/Вікторія та грип B/Yamagata.

Штами грипу А, як правило, більш заразні та є джерелом смертельних епідемій, тоді як грип В поширюється повільніше серед дітей шкільного віку та підлітків.