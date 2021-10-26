Радника Білого дому звинуватили в жорстоких експериментах над собаками

Медичного радника Білого дому доктора Ентоні Фаучі звинуватили у фінансуванні жорстоких експериментів над собаками. Про це, посилаючись на західні ЗМІ, повідомляє Лента.Ру.

Конгресмени Демократичної та Республіканської партії викрили чиновника у виділенні коштів Уханьському інституту вірусології в Китаї для тестування препаратів на гончаків. Законодавцям стало відомо, що собакам видаляли голосові зв'язки, щоб вони не скиглили, і вводили їм ліки від тяжких хвороб.

Щоб оцінити дії ліків, дослідники занурювали голови цуценят у коробки з роями голодних піщаних мух, заражених небезпечними паразитами. Комахи буквально пожирали морди собак, інфікуючи їх тяжкими захворюваннями. У Конгресі закликали притягнути Фаучі до кримінальної відповідальності за фінансування неетичних експериментів.

При цьому доктора Фаучі називають одним з найвищих платників федеральних чиновників у США. Національний інститут алергії та інфекційних захворювань (NIAID), що курується ним, щорічно збільшує свій бюджет на шість мільярдів доларів. Конгресмени також зазначили, що Фаучі запитував додаткове фінансування на підтримку експериментів в Ухані.