Повернення скіфського золота в Україну: РФ подасть апеляцію

Росія найближчим часом подасть апеляцію до Верховного суду Нідерландів на рішення суду Амстердама щодо скіфського золота. Про це, із посиланням на заступника керівника робочої групи з міжнародно-правових питань при постпредстві Криму Олександра Молохова, повідомляє Корреспондент.

З його слів, над цим працює команда голландських юристів.

Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня ухвалив, що колекція скіфського золота має бути передана Україні.

Як зазначила міністр культури Криму Арина Новосільська, рішення суду Амстердама про повернення скіфського золота Україні суперечить усім чинним нормам міжнародного права у сфері музейної справи.

Водночас, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що рішення Апеляційного суду в Амстердамі щодо повернення Україні експонатів виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі" є правильним, оскільки повертає Україні частину її національного коду.