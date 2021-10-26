У "СН" підготують свій закон про кібервійська. Запропонують альтеративну службу

Голова Інтернет-асоціації України, заступник голови парламентського комітету з цифрової трансформації Олександр Федієнко ("Слуга народу") не згоден з ідеєю призивати строковиків до кібервійська. У даній ситуації молодих фахівців слід закликати на альтернативну службу, пише Олег Черниш, РБК-Україна.

Зараз це можливо тільки для тих громадян, які з релігійних переконань не можуть брати в руки зброю.

"Навіщо молодому талановитому ІТ-шнику бігати з автоматом, якщо він віртуозно управляється з клавіатурою?" - пояснив заступник голови комітету Ради, відповідальний, в тому числі і за кібербезпеку.

За його словами, "СН" готується розробити і внести власний законопроект про кібервійська.