Воротар збірної України дебютує за Реал у чемпіонаті Іспанії

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін через проблеми зі здоров'ям у основного воротаря клубу Тібо Куртуа може цього тижня провести перший матч у сезоні, повідомляє Новий час.

Хоча обстеження не показало у Куртуа травми, головний тренер Реала Карло Анчелотті планує надати бельгійцю відпочинок у завтрашньому матчі 11 туру чемпіонату Іспанії проти Осасуни.

Таким чином, у воротах проти Осасуни, найімовірніше, у Реала вийде дублер Куртуа Андрій Лунін.

Матч з Осасуною може стати другим у Реалі для українця та першим під керівництвом італійського фахівця. Колишній голкіпер Зорі та Дніпра дебютував у складі Вершкових у січні поточного року у поєдинку Кубка Іспанії проти Алькояно (1:2).