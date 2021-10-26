МВС хоче створити реєстр зброї на початку 2022 року

Міністерство внутрішніх справ планує до кінця 2021 року максимум на початку 2022 року створити реєстр зброї, повідомляє Українські Новини.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час координаційної наради правоохоронних органів в Офісі генпрокурора.

"Я поставив завдання, щоб до кінця цього року, максимум початку наступного, в Україні запрацював повноцінний реєстр зброї, який, на жаль, не було створено за 30 років Незалежності", - заявив міністр.

Також він сподівається, що до кінця року депутати Верховної Ради ухвалять у першому читанні законопроект про звернення зброї.

У свою чергу, голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що для поліції стало додатковим викликом те, що злочинці почали використовувати пошту для переправки зброї.

"Люди безперешкодно пересилають як боєприпаси, так і запчастини до зброї", – наголосив він.

При цьому Клименко стверджує, що за 9 місяців було зареєстровано правопорушень, пов'язаних із торгівлею зброєю, на 24% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За словами Клименка, проблеми є й у збуті озброєння військовослужбовцями.

Він додав, що події на сході України штовхають військовослужбовців на те, щоб вивозити зброю та боєприпаси у мирне життя і цьому потрібно протидіяти.

За 9 місяців поліція задокументувала понад 120 фактів вилучення з незаконного обігу зброї та боєприпасів у чинних військових та колишніх учасників бойових дій.