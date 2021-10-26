На території Рівненської АЕС відбулася розгерметизація водневого трубопроводу та спалах водню без подальшого горіння, повідомила прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"26 жовтня о 15:03 у м. Вараш на території Рівненської АЕС на відкритій території біля блоку №3 (перебуває на планово-попереджувальному ремонті) сталася розгерметизація водневого трубопроводу (діам. 50 мм) та спалах водню без подальшого горіння", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Персонал станції перекрив трубопровід. Жертв та постраждалих немає.

"Радіаційний та протипожежний стан у межах норми", - наголосили в ДСНС. Станція працює у штатному режимі.

Від ДСНС залучено 19 осіб та сім одиниць техніки.