На території Рівненської АЕС відбулася розгерметизація водневого трубопроводу

На території Рівненської АЕС відбулася розгерметизація водневого трубопроводу

На території Рівненської АЕС відбулася розгерметизація водневого трубопроводу та спалах водню без подальшого горіння, повідомила прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"26 жовтня о 15:03 у м. Вараш на території Рівненської АЕС на відкритій території біля блоку №3 (перебуває на планово-попереджувальному ремонті) сталася розгерметизація водневого трубопроводу (діам. 50 мм) та спалах водню без подальшого горіння", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Персонал станції перекрив трубопровід. Жертв та постраждалих немає.

"Радіаційний та протипожежний стан у межах норми", - наголосили в ДСНС. Станція працює у штатному режимі.

Від ДСНС залучено 19 осіб та сім одиниць техніки.

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