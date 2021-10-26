Арахамія приписав Ді Капріо слова Сковороди

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що слова класика української літератури Григорія Сковороди "Світ ловив мене, але не спіймав" пролунали в американському фільмі "Злови мене, якщо зможеш" з американським актором Леонардо ді Капріо у головній ролі, повідомляє Ділова столиця.

Так, Арахамія відповідав на питання щодо належності цих слів у програмі "Хард з Влащенком".

Також ведуча попросила депутата розповісти, як він розуміє ці рядки класика.

"Без поняття, хто автор. Мені чомусь спало (на думку — "ДС"), що Леонардо ді Капріо (знімався — "ДС") у фільмі "Злови мене, якщо зможеш"" , — сказав він.

Телеведуча нагадала, що це — слова Сковороди.