Арахамія приписав Ді Капріо слова Сковороди

Арахамія приписав Ді Капріо слова Сковороди

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що слова класика української літератури Григорія Сковороди "Світ ловив мене, але не спіймав" пролунали в американському фільмі "Злови мене, якщо зможеш" з американським актором Леонардо ді Капріо у головній ролі, повідомляє Ділова столиця.

Так, Арахамія відповідав на питання щодо належності цих слів у програмі "Хард з Влащенком".

Також ведуча попросила депутата розповісти, як він розуміє ці рядки класика.

"Без поняття, хто автор. Мені чомусь спало (на думку — "ДС"), що Леонардо ді Капріо (знімався — "ДС") у фільмі "Злови мене, якщо зможеш"", — сказав він.

Телеведуча нагадала, що це — слова Сковороди.

"Без поняття, який контекст був у Сковороди. Можливо, тому що він хотів щось висловити і показати народу, а вони не цього зрозуміли. Можливо, в такому контексті", — спробував пояснити рядки письменника та філософа депутат.

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