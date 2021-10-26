Кабмін оновив формулу визначення вартості постачання газу

Кабінет міністрів змінив формулу, за якою визначається вартість постачання газу постачальником "останньої надії" (ППН). Зміни почали діяти з 1 жовтня, повідомляє UBR.

Це передбачено постановою уряду №1102 від 25 жовтня, яка вносить зміни до рішення Кабміну №809 від 2015 року. Формула, визначена у цій постанові, діяла до 30 вересня.

Також документ вносить зміни до "карантинної" постанови від 2020 року. Так, Оператор ДМС України (ОДГТСУ) за участю операторів газорозподільних систем (ГРС) повинні забезпечити автоматичне включення до портфелю ППН обсягів газу, спожитих до 1 жовтня бюджетними та комунальними установами, які не мали постачальника.

Також оператори ГРС повинні внести до інформаційної платформи ОДТСУ дані про всіх захищених споживачів – населення, бюджетників, комунальних та медустанов, а також виробників тепла для зазначених категорій.

Варто зазначити, що на даному етапі постачальником "останньої надії" виступає газопостачальна компанія "Нафтогаз України".