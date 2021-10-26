Проти Ківи відкрили нову справу: стріляв із автомата

Проти народного депутата від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Ківи порушено кримінальне провадження за фактом стрілянини з автомата. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова, повідомляє Вести.

15 жовтня депутат пустив салют та стрілянину на честь річниці ліквідації Степана Бандери.