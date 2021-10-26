Проти Ківи відкрили нову справу: стріляв із автомата
Проти народного депутата від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Ківи порушено кримінальне провадження за фактом стрілянини з автомата. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова, повідомляє Вести.
15 жовтня депутат пустив салют та стрілянину на честь річниці ліквідації Степана Бандери.
"Щодо народного депутата у нас є справи, і їх, в принципі, щодо цього народного депутата досить багато. Я не можу за кожним внесенням до ЄРДР виходити і про щось говорити і коментувати. Коли в подібних справах йде залучення, у нас мають бути хоча б експертизи. Без них нема про що говорити. Коли я маю хоча б проміжний результат, то я про це говорю", – прокоментувала Ірина Венедиктова.