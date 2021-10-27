Алергія на холод або дерматит: як їх розрізнити і зберегти шкіру рук ніжною

Осінь, різка зміна погоди – одна з причин загострення хронічних дерматозів, шкірних захворювань. Також проблеми зі шкірою, особливо на руках, в цю пору року з'являються і у здорових людей. Чому в більшості випадків – це не алергія на холод і як зберегти здоровою шкіру рук восени і взимку, допоміг розібратися лікар-дерматовенеролог вищої категорії з 20-річним досвідом роботи Роман Артюхов, повідомляє Сьогодні.

Алергія на холод або дерматит – в чому ж різниця?

Що робить сучасна людина за будь-якої проблеми зі здоров'ям? Правильно, йде гуглити. У підсумку така самодіагностика привела до того, що люди часто вживають термін "холодова алергія" або "холодова екзема" там, де про неї зовсім не йдеться.

Холодова алергія або холодова кропив'янка зустрічається досить рідко: за такого захворювання після контакту з холодом відбувається викид гістаміну тучними клітинами шкіри. І на шкірі з'являються сверблячі набряклі плями, різного розміру і форми.

Висип може триматися від пари хвилин до декількох днів, часто до розвитку саме холодової алергії призводить спадковий фактор. І в таких випадках необхідно пройти діагностику у алерголога: холодовий тест. При підтвердженні діагнозу лікар призначить лікування.

Але те, що відбувається зі шкірою рук сотень тисяч людей восени – це в більшості випадків не має нічого спільного з алергією. Це – холодовий або контактний дерматит, який "заявляє" про себе лущенням шкіри рук, її почервонінням, печінням, свербінням, тріщинами.

Чому ж руки сохнуть і лущаться з настанням осені?

Наша шкіра рук зберігається м'якою, зволоженою і ніжною завдяки зовнішньому її шару – гідроліпідній або водно-жировій мантії. Це невидима нашим очам плівка на поверхні шкіри з суміші шкірного сала, рогових лусочок, що відшарувалися, поту, органічних кислот і мікрофлори, яка утримує вологу всередині шкіри. Як холодне повітря, так і сильний холод впливають на стан нашої шкіри не найкращим чином.

Плюс низька вологість і сильний осінній вітер позбавляють нашу шкіру настільки необхідної їй вологи. В результаті захисна ліпідна плівка втрачається, шкіра стає сухішою, виникає холодовий дерматит.

Додамо сюди ще сухе повітря в приміщеннях, посилене миття рук і використання антисептичних засобів – всі ці фактори ще більше зневоднюють шкіру. І не тільки на руках: страждають всі відкриті ділянки, зокрема обличчя і вуха.

Як захистити шкіру восени й уникнути реакції на холод?

По-перше, важливо контролювати в приміщенні рівень вологості, в цьому допоможе зволожувач повітря. Намагайтеся при прийнятті душу не користуватися занадто гарячою водою, також краще митися засобами для очищення на безмильній основі. Одягайте одяг з бавовни та інших натуральних волокон, щоб знизити перегрівання шкіри і зменшити її подразнення. Й окрема увага – шкірі рук.

Як захистити шкіру рук восени?

Щоразу при виході на вулицю в холодну погоду – надягайте рукавички. Навіть якщо вам здається, то не особливо й холодно, а шкіра у вас при цьому чутлива. Мийте посуд, підлогу тощо. в захисних рукавичках – особливо якщо руки буду контактувати з водою і хімічними речовинами досить довго. І по можливості не перебувайте на вулиці довше, ніж вам дійсно необхідно, не переохолоджуйтеся.

Найкращий спосіб запобігти холодовому дерматиту – це нанесення зволожуючих засобів – емолентів. Їх потрібно наносити на руки з метою профілактики, а не тільки коли з'явилися перші ознаки сухості шкіри. Це допоможе знизити ризик виникнення холодового дерматиту.

Емоленти містять парафіни, воски, пантенол, натуральні масла, гліцерин, поживні мікроелементи.

А якщо висип і почервоніння на руках не проходить, що робити?

Зверніться до дерматолога, якщо стан шкіри не поліпшується. У разі важкого холодового ураження шкіри дерматолог може призначити гормональні креми, а також пом'якшувачі засоби, що стимулюють регенерацію шкіри.