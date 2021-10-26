"Євробляхери" вивозять свої машини до ЄС, але їх все одно штрафують

Власники гібридних "євроблях" вивозять свої автомобілі до Литви – для продажу. До цього їх спонукає відсутність можливості розмитнити машини за пільговими умовами до середини листопада 2021 року. Проте на кордоні митники виписують їм величезні штрафи 170 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

Залишати ж свої "євробляхи", за інформацією "Авто Євро Сили", в Україні їхні власники не хочуть через низку загроз, яких вони зазнають після закінчення пільгового періоду, що настає 10 листопада. Мова йде про:

штраф у все ті ж 170 тис. грн;

конфіскацію автомобіля.

Розмитнювати ж за повною ставкою ці автомобілі їхні власники теж не хочуть.

"Це еконо мічно недоцільно" , – заявляють у "Авто Євро Силі".

Крім того, власники "євроблях" скаржаться на те, що працівники митниці відмовляються випускати автомобілі з країни зі сплатою штрафу у 8 500 грн.

"Натомість вони одразу складають протокол на 170 тис. грн і затримують авто" , – зазначають організації.

Втім, не всі гібридні "євробляхи" можна буде вивезти. І це визнають навіть у "Авто Євро Силі".

"Більшість таких "євроблях" без чинного техогляду, без європейської страховки. Це ускладнює і практично унеможливлює їхнє ввезення до ЄС" , – кажуть там.

Втім, є й ті, хто підходить до розв'язання питання радикально. Не бажаючи легалізувати авто за повною ціною (або вивозити його назад за кордон), люди просто спалюють машини. Причому називають це протестом.