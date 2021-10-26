Нічні заморозки та сонце вдень: прогноз погоди на 27 жовтня

В Україні продовжує поступово холодати. Плюсова температура вночі залишиться, переважно, лише в Криму та Одеській області. Дощів, як і раніше, не прогнозують. По всій країні буде суха та ясна погода.

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У середу, 27 жовтня, у всіх західних, центральних, а також у більшості південних областей України очікується температура 9-12°С удень і від -3°С до 4°С уночі. У північних та східних областях буде холодніше – близько 8-11°С удень та від -7°С у Луганській області до 2°С на півночі вночі. У Криму, а також у Одеській та Вінницькій областях обіцяють 11-13°С удень та від -1°С у Вінниці до максимального по країні показника 10°С у Одесі вночі.

Дощів 27 жовтня все ще не очікується, по всій країні буде сухо та сонячно з невеликою хмарністю. У більшості регіонів очікується вітер близько 4-14 км/год у середньому, у Харківській та Одеській областях – до 18 км/год. У центрі та заході дути буде трохи сильніше – на рівні 7-18 км/год. І максимальна швидкість вітру на півночі країни – 14-22 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 27 жовтня у східних, у більшості західних, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 27 жовтня очікується температура від 2°С до 11°С протягом дня, вітер 11-14 км/год і легка хмарність.