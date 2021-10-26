Стало відомо, як бойові патрони потрапили до пістолета Болдуїна

Учасники знімальної групи фільму "Іржа", під час зйомок якого відомий актор Алек Болдвін застрелив оператора-українку Галину Гатчінс, стріляли по мішенях з реквізитної зброї, зарядженої бойовими патронами, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповіла голлівудська оглядач Шерон Вексмен, яка передала слова очевидців.

"Так члени знімальної групи інколи проводять вільний час – це називається плінкінг, коли вони йдуть на віддалену територію і стріляють по пивних бляшанках. Використовуються бойові набої. Ми дізналися, що це відбувалося й того ранку, коли застрелили Галину Гатчінс" , — розповіла Вексмен.

Як виявилося, саме з пістолета, яким вправлялися у плінкінгу, згодом голлівудський актор Алек Болдвін убив оператора.

За словами Вексмен, такий вид проведення вільного часу, коли люди стріляють по імпровізованих та нестандартних мішенях, звичний на знімальному майданчику.

Продюсери фільму "Іржа" не прокоментували цю інформацію.