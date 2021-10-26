МЗС намагалося перешкодити візиту нардепів до США, – Гончаренко

Міністерство закордонних справ намагалося зірвати візит народних депутатів-членів МФО "Чиста енергія – здорове довкілля" до США для обговорення, зокрема, проблем розвитку відновлювано енергетики в Україні, повідомляє Обозреватель.

"Делегація сама домовлялася про більшість зустрічей з нашими партнерами у США. За 36 годин до вильоту МЗС відкликало ноту і посольство США було вимушено скасувати візи більшості членів делегації. Після цього Посольство України у США почало зв’язуватися з усіма, з ким у нас були заплановані зустрічі, і скасовувати їх" , – заявив голова МФО нардеп Олексій Гончаренко.

Він додав, що після розголосу цієї історії посольство почало маніпулювати і "вигадувати смішні виправдання".