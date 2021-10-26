У дитячому садку під Києвом прогримів вибух (фото)

В Київській області стався вибух на території діючого дитячого садка, повідомляє УНІАН.

Рятувальникам про те, що трапилося, повідомили вдень 26 жовтня, після чого на місце вибуху вирушив черговий караул з Василькова та смт Калинівка. У сукупності - дві машини і 10 рятувальників.

НП сталася в селі Кодаки (Обухівський район), де за попередньою інформацією стався вибух газу в суміжному з котельні харчоблоці дитсадка "Вербиченька". Подальшого горіння при цьому не було.

Наслідки вибуху на території дитсадка в Кодаках / фото ДСНС

В результаті вибуху були зруйновані стіни харчоблоку і перекриття, проте ані про загиблих, ані про постраждалих не повідомляється.

Наразі причина вибуху встановлюється.